Addio a Riccardo, rugby in lutto

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

"Mio fratello ed io eravamo il suo orgoglio. Grazie a tutti per i messaggi di vicinanza e affetto". Si è spento all'età di 78 anni, era il padre di Gianluca e Federico "Cuca" Guidi

“Non è retorica, babbo era una davvero una brava persona. Mio fratello ed io eravamo il suo orgoglio”. A parlare è Federico, che ringraziamo per la disponibilità, ricordando il padre Riccardo Guidi scomparso all’età di 78 anni. Riccardo è stato un venditore di auto con la passione per il rugby, tanto da aver ricoperto negli anni il ruolo di dirigente e tesoriere del Rugby Livorno 1931 ed essere stato un membro del comitato regionale della Federazione italiana rugby. Alla palla ovale si è avvicinato grazie ai due figli molto conosciuti nell’ambiente: Federico è l’allenatore dei Pirati categoria Rugby Old e Gianluca, conosciuto come “Cuca”, è stato vincitore da allenatore della Calvisano di due scudetti e vanta 6 presenze da giocatore nella nazionale A. Il funerale è in programma domani 21 agosto alle 11.30 al cimitero della Misericordia in viale Boccaccio. “Ringrazio a nome della famiglia – conclude Federico – per i tanti messaggi di vicinanza e affetto che stiamo ricevendo dal mondo del rugby, e non solo, e i volontari di Svs e Misericordia. Sono stati speciali”.

