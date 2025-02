Addio a Roberto, ex portiere dell’Arlecchino Sport Livorno 2.0

Foto pubblicata dalla società, che ringraziamo per la disponibilità, sulla propria pagina Fb

“E’ stata una delle persone più gentili e educate che io abbia mai conosciuto e per questo suo carattere si faceva voler bene da tutti. Rimarrà nei nostri cuori”. A parlare è Natascia Lombardi, presidente dell’Arlecchino Sport Livorno 2.0 asd (squadra livornese del campionato di secondo livello della Ficg Dcps, divisione calcio paralimpico sperimentale, affiliata all’Unione Sportiva 1915), ricordando Roberto scomparso all’età di 29 anni. Robe, come era chiamato dagli amici, ha giocato nella squadra dal 2016 al 2020 come portiere vincendo il campionato nazionale nel 2018. “E’ stato il nostro primo portiere – prosegue Natascia, che ringraziamo per la disponibilità – quando arrivò capimmo subito che quello sarebbe stato il suo ruolo. Ci mancherà. Ci stringiamo in questo momento di dolore alla mamma”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©