Addio a Roberto Olivato

“Oggi 10 dicembre ha concluso il suo pellegrinaggio terreno a Livorno il 10 dicembre. Tutto quello che ha fatto lo ha fatto con cuore e anima. Un ringraziamento a tutti coloro che gli hanno voluto bene e che ci sono vicini in questo momento di dolore”. A parlare è la famiglia, che ringraziamo per la disponibilità, di Roberto Olivato scomparso all’età di 74 anni. Assicuratore di professione e capitano in congedo della fanteria di complemento, Roberto era molto legato all’ambiente militare nel quale è cresciuto seguendo le orme del padre maresciallo bersagliere. Per molti anni è stato presidente dell’Unione Nazionale Ufficiale in Congedo d’Italia (Unuci) e coltivando la passione per la scrittura ha pubblicato libri sulla vita dei cappellani militari e ha collaborato negli anni come giornalista di cronaca per varie testate cittadine e Il ruspante da lui fondato. Lascia la moglie Graziella, la figlia Desirée, il genero Ivan e gli amati nipoti Gabriele, Anna e Vittoria. La santa messa esequiale sarà celebrata mercoledì 11 dicembre alle 15.30 nella chiesa dei Padri Trinitari in piazza Luogo Pio.

