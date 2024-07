Addio a Roberto Onorati

Foto inviata dalla figlia che ringraziamo per la disponibilità

Il ricordo della figlia Letizia: "Babbo da oggi continuerà a fare le sue meravigliose foto dal cielo. Sempre più belle. Ringrazio gli amici che gli sono stati vicini fino all'ultimo e hanno pianto stamattina come bambini". Il funerale si svolgerà martedì 16 luglio alle 16 alla Chiesa Santa Seton in piazza Lavagna. Appresa la notizia, il mondo dello sport livornese è in lutto e ciascuno dalle proprie pagine social sta dedicando un pensiero a Roberto. Il cordoglio del sindaco

“Babbo da oggi continuerà a fare le sue meravigliose foto dal cielo. Sempre più belle. Ringrazio gli amici che gli sono stati vicino fino all’ultimo, e che hanno pianto stamattina come bambini, e tutte le persone che gli hanno voluto bene. Chi volesse salutarlo potrà farlo alla sala mortuaria di Villa Tirrena in via Montebello”. E’ scomparso all’età di 76 anni, compiuti a maggio, Roberto Onorati e questo è il ricordo della figlia Letizia che ringraziamo per la disponibilità. Fotografo molto conosciuto in città, Roberto è stato per decenni l’organizzatore dei tuffi di Capodanno con l’associazione Amici del Mare, di cui è stato presidente fino al 2023, e anima dell’organizzazione delle maratone, prima, e delle mezze maratone, poi, di Livorno. Franco Meini, amico di una vita e braccio destro di Roberto: “Non è facile parlare in questo momento. Lo conoscevo da 45 anni. Abbiamo cominciato insieme organizzando le gare podistiche. Era instancabile, faceva tutto”. Il funerale si svolgerà martedì 16 luglio alle 16 alla Chiesa Santa Seton in piazza Lavagna. “Non fiori ma donazioni all’associazione “Volare senz’ali” iban: IT35J0200813909000106197187″, chiede cortesemente la figlia. Appresa la notizia, il mondo dello sport livornese è in lutto e ciascuno dalle proprie pagine social sta dedicando un pensiero a Roberto. “Una persona sempre piena di entusiasmo – ricorda il sindaco Salvetti – che ha collaborato con il Comune presentando a Palazzo Comunale ogni anno la mezza maratona in uno spirito di condivisione e con la volontà di far crescere la manifestazione per il bene della città. Ci mancherà. Ai familiari e ai numerosi amici le condoglianze dell’Amministrazione comunale”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©