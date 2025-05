Addio a Roberto, per 20 anni guardiano notturno dei Bagni Lido

La famiglia Ganni e Ceccherelli: "E' rimasto nel cuore di tutti, è stato un pezzo della nostra storia". La figlia Stefania: "Per mio padre i Lido sono stati la sua seconda casa, se non la prima. Grazie per le belle parole"

“Ringrazio i Bagni Lido per il pensiero. Per mio padre i Lido sono stati la sua seconda casa, se non la prima”. A parlare è Stefania, che ringraziamo per la disponibilità, la figlia di Roberto Lami per 20 anni guardiano notturno dello stabilimento balneare. Roberto era soprannominato Bobbetto dagli amici e il 1 giugno avrebbe compiuto 93 anni. Amava il calcio, era tifoso juventino e amaranto, e l’ippica. “E’ stato un pezzo della nostra storia, un amico della famiglia Ganni, prima di Enrico e poi di Riccardo, ed è rimasto nel cuore di tutti: staff e clienti. Le nostre condoglianze”. Il funerale è in programma venerdì 30 maggio, alle 15, al cimitero dei Lupi.

