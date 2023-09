Addio a Roberto, per tutti “Bobbe” tifosissimo amaranto

Roberto in una foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

"E' stato un marito e un babbo speciale, innamorato della famiglia e dei nostri due cani Bobo e Cloe. Per "l'ultima trasferta" gli ho fatto indossare la felpa dell'Us Livorno 1915, di cui era tifosissimo, regalata durante la festa dei 60 anni. Grazie al gruppo di amici, Amici per sempre, che lo ha accompagnato fino a qui". Il ricordo della moglie Silvia, che ringraziamo per la disponibilità, di Roberto scomparso a 60 anni

E’ scomparso il 19 settembre in casa circondato dall’amore della moglie Silvia, della figlia Linda e del fratello Loris. Roberto, “Bobbe” per gli amici, se n’è andato all’età di 60 anni festeggiati il 10 giugno durante una festa bellissima, ricorda Silvia che ringraziamo per la disponibilità, nel corso della quale gli è stata regalata la felpa dell’Us Livorno 1915, di cui Roberto era tifosissimo, che la moglie ha deciso di fargli indossare per “l’ultima trasferta, come piace chiamarla a me”. Dipendente del mercato ortofrutticolo alla Guglia, Roberto nel corso della sua vita lavorativa è stato, da grande amante qual era dell’aria aperta e dello stare nella natura, un allevatore di maiali di cinta senese. Amava inoltre, moltissimo, il mare e i viaggi: in particolare il Marocco e l’isola del cuore di Roberto e Silvia, Ponza, dove ogni anno trascorrevano la vacanza. “Roberto è stato un marito e un babbo speciale, innamorato della famiglia e dei nostri due cani Bobo e Cloe – prosegue la moglie – Chiunque lo conosceva gli voleva bene e non mi ha sorpreso vedere tantissime persone anche stamattina per l’ultimo saluto. Ringrazio tutti coloro che erano presenti e gli amici del gruppo di Roberto, Amici per sempre, amici nel divertimento e nel percorso che ha accompagnato Roberto fino a qui. Colgo inoltre l’occasione per ringraziare le Cure Palliative e il dottor Sani per il supporto. Grazie a tutti di cuore”.

