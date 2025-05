Addio a Roberto, recordman per 45 anni di salto in lungo Allievi dell’Atletica Livorno

Foto inviata dai figli che ringraziamo per la disponibilità

"Saltava da fermo e con il palmo della mano toccava i soffitti. La sua elevazione lasciava esterrefatti". Soprannominato il labronico, Formichi si è spento all'età di 67 anni. Nel '74 ha vinto il titolo italiano Allievi nel salto in lungo e nel '76 ha vinto il titolo italiano Juniores nella staffetta 4x100 . Il funerale è in programma il 6 maggio alle 10.30 nella chiesa dei Salesiani

“Roberto è stato un talento giovanile eclettico che ha saputo distinguersi nel salto in alto, salto in lungo e velocità. La sua principale specialità era il lungo. Purtroppo, un infortunio muscolare non gli ha permesso di esprimere a pieno le potenzialità a livello nazionale”. A parlare è Alberto Buonaccorsi, che ringraziamo per la disponibilità, all’epoca allenatore di Roberto Formichi, scomparso all’età di 67 anni, consulente finanziario e atleta dell’Atletica Livorno negli anni Settanta. Nato a Vicopisano e venuto ad abitare da piccolo a Livorno, dai compagni di squadra era stato soprannominato il “labronico” per le sue doti atletiche. Roberto è stato campione italiano di salto in lungo categoria Allievi con 7.09 metri a Verona 1974, migliorando la misura di 1 centimetro nello stesso anno e stabilendo così il suo record personale di 7.10 che, per 45 anni, è stato anche il record sociale di salto in lungo Allievi dell’Atletica Livorno fino al 2019. Due anni dopo, nel 1976, divenne anche campione italiano nella staffetta 4×100 categoria Juniores formata da Volandri, Turini, Foresi e lo stesso Formichi. Senza dimenticare le capacità da saltatore in alto con il suo primato di 2.04 e quelle di velocista con 10.6 nei 100 metri. “Era fissato con i soffitti – ricorda Buonaccorsi – soffitti di 3.40-3.50 metri. Saltava da fermo e ci arrivava con il palmo della mano. Degli atleti che ho conosciuto io non ho mai visto nessuno fare “stacchi” a piedi pari come Roberto. La sua elevazione lasciava esterrefatti”. Formichi lascia i figli Gabriele e Giulia. La compagna Lucia, che ringraziamo per la disponibilità, ricorda che “gli volevano bene tutti, era una persona speciale. Amava tanto il suo lavoro e l’atletica è sempre stata una sua grande passione”. “Ringraziamo – conclude – tutte le persone che hanno partecipato al dolore”. Il funerale è in programma il 6 maggio alle 10.30 nella chiesa dei Salesiani.

Condividi:

Riproduzione riservata ©