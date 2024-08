Addio a Roberto, volontario più anziano della Svs

Nella prima foto Roberto con la presidente Bolognesi durante l'inaugurazione di una ambulanza nel 2019 , Nella seconda foto della volontaria Jessica Roberto al centro, in piedi. L'ultima immagine un bel primo piano di Roberto con la divisa da caposquadra della Svs

"Gli avevamo consegnato lo stipetto numero 1 della nuova sede di via Ricci che inaugureremo il 1 settembre. E' stato un pezzo importantissimo della storia di questa associazione". Il ricordo della presidente Marida Bolognesi, che ringraziamo per la disponibilità, di Roberto Paoletti, caposquadra ad honorem e volontario più anziano della Svs scomparso a 85 anni

“E’ stato un pezzo importantissimo della storia di questa associazione. Sempre attivo, non si è mai risparmiato fino a pochi giorni fa quando è venuto a vedere i lavori della nuova sede di Ardenza che inaugureremo il 1 settembre e che lui ha sempre considerato fondamentale. In quell’occasione, tra l’altro, gli abbiamo consegnato lo stipetto numero 1. Puntava molto sui ragazzi e così ha impostato la sua attività creando il coordinamento dei volontari. Inoltre è stato caposquadra; formatore Anpas; è stato tanti anni nel consiglio e nel direttivo ed era attualmente presidente dei Probiviri. Una lunga storia familiare la sua perché il babbo di Roberto (che si chiamava Cinirio, come il figlio di Roberto, ndr) lo portò all’Assistenza a 12 anni. E il suo nonno, pensate, è stato uno dei fondatori. E’ stata la prima persona che mi è venuta a trovare quando sono diventata presidente”. E’ il ricordo della presidente Marida Bolognesi, che ringraziamo per la disponibilità, di Roberto Paoletti, caposquadra ad honorem e volontario più anziano della Svs scomparso a 85 anni.

Nel dicembre 2019 ha inaugurato un’ambulanza nella sede di Ardenza e in quella circostanza l’associazione scriveva di lui: “E’ una persona che ha speso la sua vita per portare avanti e far crescere la sezione “Sud” fino a farla diventare un vero e proprio fiore all’occhiello per la Pubblica Assistenza e un vero e proprio punto di riferimento per tutti i residenti del quartiere”. Tanti i volontari Svs che appresa la notizia lo stanno ricordando. Come Jessica: “Ti dedicheremo ogni vincita di burraco e ti penseremo ogni giovedì, uno dei suoi turni preferiti”. Il ricordo del figlio, che ringraziamo: “Babbo me lo sono goduto tanto. Aveva, secondo me, la grande capacità di stare con le persone della sua età e i giovani. Allo stesso modo. Per poi cercare di dare il meglio ogni qualvolta saliva sull’ambulanza per un servizio”.

