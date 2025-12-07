Addio a Rocco Martorano

Il ricordo della famiglia: "È stato un uomo rispettoso e dissacrante, scanzonato e serio, sempre puro, onesto, attento al bene comune e capace di vedere oltre"

Addio a Rocco Martorano, scomparso all’età di 81 anni, consigliere comunale prima con Lamberti e poi con Cosimi nel suo primo mandato. Questo il ricordo della famiglia, che ringraziamo per la disponibilità: “È stato un uomo di buon senso, rispettoso e dissacrante, scanzonato e serio, politico di lungo corso ma sempre puro, onesto, attento al bene comune e capace di vedere oltre. Ci mancherà la sua ironia, il suo simpatico cinismo unito al senso di amicizia che chi ha avuto il privilegio di sperimentarlo sa quanto era profondo”. Al ricordo dei familiari si aggiunge quello della presidente Svs Marida Bolognesi: “Una persona amabile, fuori dagli schemi, sagace, simpatica, a volte irriverente, che ha vivacizzato il panorama politico livornese. Sono addolorata. Porgo le mie condoglianze alla famiglia”. Il funerale è in programma domani 8 dicembre alle ore 15.00 nella chiesa di Santa Maria del Soccorso in piazza Magenta.

