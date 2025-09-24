Addio a Romina: “Era una donna speciale”
Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità
Il fratello Nené e lo staff della Bodyguard Fitness Club ricordano Romina, receptionist e punto di riferimento della palestra in via Piccioni scomparsa all'età di 58 anni
“Accoglienza, gentilezza e positività erano le sue caratteristiche umane e professionali principali. La sua capacità, riconosciuta da tutti noi e dai clienti, era proprio quella di saper accogliere con il sorriso. Sorriso con il quale sapeva anche trasformare quei momenti a volte più difficili da gestire. Era speciale”. A parlare è lo staff, che ringraziamo per la disponibilità, della Bodyguard Fitness Club in via Piccioni, dove Romina Belfiore scomparsa all’età di 58 anni lavorava come receptionist. “Fino all’ultimo – proseguono nel ricordo i colleghi – non ha mai perso la voglia di lavorare e quando non c’era fisicamente si faceva sentire con messaggi e telefonate”. Il fratello Nené, che ringraziamo per la disponibilità, aggiunge il suo ricordo non prima di aver ringraziato la palestra: “L’hanno amata alla follia e in questi giorni hanno dimostrato grande affetto venendo a trovarla”. “Era empatica, allegra – prosegue – Amava la vita con tutta se stessa e aveva sempre un sorriso per tutti. L’empatia o ce l’hai o non ce l’hai. Inoltre, aveva una grande passione per l’arte e il cinema”. I funerali sono in programma giovedì 25 settembre alle ore 16 con partenza dalla camera mortuaria dell’ospedale.
