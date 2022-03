Addio a Rosaria Scaffidi, il cordoglio dell’amministrazione comunale

La scomparsa di Rosaria Scaffidi, il cordoglio dell’Amministrazione comunale: “Rosaria Scaffidi era una donna battagliera e determinata. La sua grande energia nel portare avanti la battaglia legata alla discarica del Limoncino è sempre stata uno stimolo per le amministrazioni comunali, e una grande e importante testimonianza di cittadinanza attiva. Il sindaco e la Giunta desiderano esprimere le loro sentite condoglianze alla famiglia di Rosaria”.

Potere al Popolo Livorno – Vogliamo esprimere le nostre più sentite condoglianze per la morte di Rosaria Scaffidi, anima del presidio contro la discarica al Limoncino. Per molti anni si è battuta per una propria sensibilità ambientale non comune. Fino all’ultimo ha partecipato al presidio permanente ricominciato in questi ultimi giorni, e questa improvvisa notizia ha colto tutti di sorpresa lasciandoci sbigottiti, ma ancora più determinati a continuare questa lotta anche nel suo ricordo, tenendo ben presente la sua tenacia e la sua combattività.