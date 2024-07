Addio a Salvatore, il “signor Gagarin”. I tortai: “Ha fatto la storia del 5e5”

La "bottega" in via del Cardinale chiusa per lutto

Addio a Salvatore, per tutti Gagarin soprannominato così un giorno per la somiglianza con l’astronauta. La "bottega" in via del Cardinale chiusa per lutto. Forti, presidente tortai Cna: "Gagarin e la sua famiglia hanno fatto la storia della torta di ceci e del 5e5 a Livorno e non solo". Bonaldi, Cna: "La torteria è sempre stata un riferimento, mostrando sensibilità sociale e disponibilità a partecipare all'azione di valorizzazione della cultura culinaria locale"

Addio a Salvatore Chiappa, per tutti Gagarin, scomparso all’età di 77 anni. Soprannominato così un giorno di tanti anni fa per la somiglianza con l’astronauta russo, era il padre di Giuliano e Roberto e marito di Fiorella che portano avanti l’attività pluriennale della torteria in via del Cardinale. La stessa bottega dove Salvatore, originario della Garfagnana, ha iniziato a lavorare da ragazzo una volta arrivato a Livorno. Rilevata poi agli inizi degli anni ’70 insieme a Fiorella, la moglie conosciuta per caso a Livorno e sposata qualche anno prima, la bottega è diventata una istituzione del 5e5 a Livorno e non solo, tanto da essere frequentata anche dai turisti. La torteria fa parte dell’associazione tortai di Cna che a breve invierà un ricordo. Sui social tantissimi messaggio di ricordo da parte di clienti, cittadini e società sportive.

Cordoglio Associazione Tortai Livornesi CNA per la scomparsa di Gagarin

“Gagarin e la sua famiglia hanno fatto la storia della torta di ceci e del 5e5 a Livorno e non solo, varcando i confini regionali e anche nazionali. Insieme ad altri tortai storici ha scritto tratti indelebili di questa tradizionale pietanza livornese. Per questo l’Associazione Tortai Livornesi CNA è profondamente addolorata per la scomparsa di Gagarin e si stringe intorno alla sua famiglia” così commenta il presidente dell’associazione Fabio Forti. “La torteria di Gagarin – aggiunge la coordinatrice sindacale dell’associazione Valentina Bonaldi – è sempre stata un riferimento, ha sempre mostrato sensibilità sociale e disponibilità a partecipare all’azione di valorizzazione della cultura culinaria locale. Giuliano Chiappa oltre ad essere vicepresidente dell’Associazione Tortai è uno dei principali promotori”.

