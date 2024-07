Addio a Salvatore, il “signor Gagarin”

Addio a Salvatore Chiappa, per tutti Gagarin, scomparso all’età di circa 80 anni. Soprannominato così un giorno di tanti anni fa per la somiglianza con l’astronauta russo, era il padre di Giuliano e Roberto e marito di Fiorella che portano avanti l’attività pluriennale della torteria in via del Cardinale. La stessa bottega dove Salvatore, originario della Garfagnana, ha iniziato a lavorare da ragazzo una volta arrivato a Livorno. Rilevata poi agli inizi degli anni ’70 insieme a Fiorella, la moglie conosciuta per caso a Livorno e sposata qualche anno prima, la bottega è diventata una istituzione del 5e5 a Livorno e non solo, tanto da essere frequentata anche dai turisti. La torteria fa parte dell’associazione tortai di Cna che a breve invierà un ricordo. Sui social tantissimi messaggio di ricordo da parte di clienti, cittadini e società sportive.

