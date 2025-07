Addio a Scilla: “E’ stata una forza potente di positività”

Foto inviata da Marco che ringraziamo per la disponibilità

“E’ stata una forza potente di positività. Era lei che sorrideva a noi, era lei che rincuorava noi. Fino all’ultimo ha seminato una enorme scia di amore dietro di sé”. A parlare è Marco, che ringraziamo per la disponibilità, il compagno di Scilla scomparsa all’età di 48 anni. Dal 2000 fino allo scorso anno, Scilla ha lavorato come commessa alla libreria Giunti in piazza Grande. “Si è fatta amare e ben volere da tutti i collegi e clienti. Vederla affrontare le difficoltà che la vita le ha messo di fronte, come ha fatto lei, con entusiasmo e voglia di fare, mi ha cambiato il modo di vivere e per questo posso solo dirle grazie. Ricordo, per esempio, quando era lei a chiedere agli altri come stavano oppure quando era lei a scusarsi per 5 minuti di ritardo ad un appuntamento. Con la sorella Dominique erano una cosa sola, si completavano a vicenda. E la figlia è stato il suo motore”. Da parte di Marco poi un ringraziamento a Oncologia e Cure Palliative: “In entrambi i reparti ha trovato persone validissime e anche in questi ambienti ha saputo farsi volere bene: pensate che cercava ogni anno di donare dei regalini da lei personalizzati alle infermiere e medici dei due reparti. Una menzione speciale al dottor Coltelli, alla dottoressa Cardone, al dottor Passarelli e all’operatrice socio sanitaria Matteini”. Scilla lascia i genitori Giuliano e Tamara, oltre a Dominique e l’amatissimo cognato Dario. La funzione religiosa è in programma alle ore 17 di oggi al Cimitero della Misericordia.

