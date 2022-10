Addio a Serena. “Sei stata una guerriera”

Serena Mazzoni nella foto inviataci dalla famiglia che ringraziamo

Il ricordo del marito: "Fino all'ultimo ha reagito oltre le aspettative di ogni medico. Grazie a tutti". Martedì 4 ottobre alle 15,30 il funerale nella chiesa SS Trinità in Borgo Cappuccini. Su Fb tanti i messaggi di affetto e cordoglio in ricordo dell'amica scomparsa a 37 anni

Si è spenta all’età di 37 anni Serena Mazzoni, ballerina e insegnante di hip hop per bambini. Alla fine della scorsa estate la scoperta della malattia contro la quale ha lottato fino all’ultimo. “Serena – ricorda il marito Luca – ha avuto un attaccamento alla vita impressionante e non lo dico tanto per dire. Fino all’ultimo ha reagito oltre le aspettative di ogni medico che l’ha avuta in cura. Era una persona solare, molto affabile, una persona che sapeva farsi voler bene da tutti anche dai “suoi” bambini con i quali ci sapeva fare davvero un sacco. La chiamavano la Ilary Blasi di Livorno per la sua somiglianza con la presentatrice”. Serena inoltre dava una mano nella panetteria di famiglia di via Roma e per dieci mesi ha lavorato postina nel comune di Rosignano. Il funerale è in programma martedì 4 ottobre alle 15,30 nella chiesa SS Trinità in Borgo Cappuccini. Un ringraziamento agli amici, alle Cure Palliative di Livorno, all’Oncologia di Brescia e ai Bagni Florida, dove andavamo. Grazie a tutti per l’aiuto e il sostegno”. Su Facebook decine di messaggi di affetto e cordoglio in ricordo dell’amica. “Sei stata una guerriera”.

