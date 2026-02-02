Addio a Sergio Galli: “Sei stato un padre amorevole e simpatico”

"Ha trasmesso in famiglia l’amore per la cultura e per l’arte. Innamoratissimo della moglie Gabriella l’ha accudita con rara abnegazione durante i suoi ultimi, difficilissimi anni di malattia". I figli Ursula e Alberto ricordano Sergio Galli, classe 1938, commercialista e imprenditore

È scomparso sabato scorso Sergio Galli, classe 1938, al pronto soccorso, dove era stato portato per un malore. Si trovava già in condizioni gravissime: lo scorso 5 gennaio aveva subito un importante intervento chirurgico dal quale non si era più ripreso. Commercialista e imprenditore, negli anni ’80 aveva gestito una fabbrica di mobili a Vecchia Marina, a Fauglia. Negli anni ’90 era stato presidente del Lions Club e, nei primi anni 2000, vicepresidente del Gruppo Labronico. La funzione si terrà oggi, 2 febbraio, alle ore 15, presso la cappella delle camere mortuarie dell’ospedale. I figli, Ursula e Alberto, lo ricordano come un padre amorevole e simpatico, spiritoso e pieno di interessi, che ha trasmesso in famiglia l’amore per la cultura e per l’arte. Innamoratissimo della moglie Gabriella, scomparsa nel 2023, l’ha accudita con rara abnegazione durante i suoi ultimi, difficilissimi anni di malattia. Sergio Galli lascia tre nipoti: Linda, Anita e Annalivia.

