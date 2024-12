Addio a Sergio, il “mister” dei Bagni Lido

Foto Alessandro Solimani

Sergio è stato un allenatore di calcio per anni e ai Bagni Lido, la sua seconda casa d'estate, ha continuato ad organizzare tornei nel gabbione dello stabilimento balneare. Il ricordo dei figli Valerio e Simona: "La famiglia e il calcio erano le sue più grandi passioni. Se chiedevi un favore era il primo a farsi avanti. Era innamorato dei suoi quattro nipoti e di sua moglie, nostra mamma. Grazie a tutti per l'affetto". Nicola Ganni: "La prossima estate gli dedicheremo qualcosa nel "suo" gabbione"

E’ scomparso all’età di 83 anni compiuti a luglio Sergio Sonetti, per tutti il “mister” dei Bagni Lido. Sergio è stato infatti un allenatore di calcio per anni e ai Bagni Lido, la sua seconda casa d’estate, per anni ha continuato ad organizzare tornei nel gabbione dello stabilimento balneare. “Il calcio – ricordano i figli Valerio e Simona che ringraziamo per la disponibilità – è stata una delle sue più grandi passioni: prima da calciatore e poi da allenatore. Livorno 9, Ardenza, Guasticce, il Gembore a suo tempo. Queste sono state alcune delle società in cui allenava i ragazzini. Babbo comunque è stato sempre uno sportivo. Oltre ad essere un grande tifoso dell’Us Livorno 1915 gli piaceva la Pielle, seguiva il tennis e fino a che ha potuto è andato in bicicletta. Inoltre, amava fare lunghe passeggiate in montagna. Certamente, la famiglia e il calcio erano il suo mondo”. Una passione quella per il pallone che di fatto ha trasferito ai Lido, dove è stato soprannominato “mister”, poiché oltre ad organizzare i tornei spesso lo sentivi fare l’allenatore anche durante le gabbionate. “Quanti pomeriggi abbiamo passato insieme ad organizzare i tornei – scrive Nicola Ganni su Fb – la prossima estate gli dedicheremo qualcosa nel “suo” gabbione. Ho due bellissimi ricordi di Sergio: quando gli regalammo alla premiazione del Memorial Enrico Ganni una coppa e quando gli regalammo alla premiazione del Memorial Andrea Lanari una targa. I suoi occhi brillavano di felicità e finito il tutto mi abbracciò e mi disse con gli occhi emozionati: grazie”. Per Valerio e Simona, Sergio aveva un “carattere d’altri tempi. All’apparenza magari poteva sembrare burbero, ma se chiedevi un favore era il primo a farsi avanti. Non ha mai detto di no a nessuno, diceva sempre: se avete bisogno io ci sono. E la famiglia era al primo posto: era innamorato del nipote maschio Simone, delle tre nipoti femmine Martina, Greta e Rachele ed era diventato bisnonno di Alyssa. E non possiamo dimenticare tutto quello che faceva per la moglie, nostra mamma. Ringrazio la famiglia Ganni per le belle parole. Babbo nominava spesso Nicola, Michele e Riccardo e non vedeva l’ora di stare con loro. Sono sicuro che il ricordo di Nicola gli farà piacere. E poi ringrazio di cuore tutte le persone che gli hanno voluto bene e che gli stanno dimostrando affetto in questo momento”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©