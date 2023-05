Addio a Sergio Luperi, titolare delle due storiche ditte in Borgo Cappuccini

Le due ditte Baldacci e Luperi e Anonima Luperi sono state operative fino al 2004 quando Sergio Luperi, scomparso a 91 anni il 16 maggio, è andato in pensione. Le figlie: "E' stato un nonno affettuoso e un padre esemplare. I suoi dipendenti gli volevano un gran bene". In tantissimi ricorderanno, in particolare, la "spumasoda" bionda per averla consumata con la torta nei tortai della città così come i "cialdoni" nelle gelaterie

E’ scomparso il 16 maggio all’età di 91 anni Sergio Luperi, titolare della storica ditta di bibite gassate Baldacci e Luperi e della storica ditta di coni gelato e cialde Anonima Luperi. Le ditte sono esistite e sono state operative in Borgo Cappuccini fino al 2004, anno in cui Sergio Luperi è andato in pensione. Le bibite gassate prodotte erano arancio, spuma bionda, cola, gazosa, bitter analcolico, pompelmo, cedro, menta e sambuca. Inoltre per un periodo è stato prodotto e imbottigliato anche il gusto mandarino. In tantissimi ricorderanno, in particolare, la “spumasoda” bionda per averla consumata con la torta nei tortai della città così come i “cialdoni” nelle gelaterie. “Le ditte si sono tramandate di generazione e generazione – spiegano le figlie Cristina e Stefania che ringraziamo per la disponibilità – babbo ha rappresentato la terza generazione. Con il suo pensionamento si è chiusa di fatto l’era della Baldacci e Luperi e della Anonima Luperi”. Sergio lascia la moglie Paola, le due figlie e tre nipoti: “E’ stato un nonno affettuoso e un padre esemplare, sempre attaccato alla famiglia”, proseguono le figlie. “I suoi dipendenti gli volevano un gran bene, lo adoravano, è stato un datore di lavoro vecchio stampo”.

