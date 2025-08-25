Addio a Simona: “Amava profondamente Livorno”

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

"E' stata una poliziotta e mamma amata. Vivrà per sempre nel cuore di chi l’ha conosciuta"

I familiari ricordano Simona Boldrini, scomparsa all’età di 50 anni. Poliziotta e mamma amata è stata accompagnata fino all’ultimo dall’affetto del marito e dei figli. Adottata dalla città di Livorno, che amava profondamente e dalla quale ha ricevuto affetto sincero, ricorda la famiglia che ringraziamo per la disponibilità, vivrà per sempre nel cuore di chi l’ha conosciuta con il ricordo della sua dedizione, del suo sorriso e della sua forza.

