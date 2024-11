Addio a Simone: “Era un ragazzo d’oro”

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

“Era la parte più importante della nostra vita, un ragazzo d’oro, un lavoratore. Tutto quello che c’è di bello lui è riuscito a darcelo”. A parlare è Fabrizio, che ringraziamo per la disponibilità, il padre di Simone Cingolani scomparso all’età di 36 anni. Tutto l’Asd Portuale Livorno (presidenza, staff allenatori, dirigenti e tesserati), dove Fabrizio era da poco tornato a ricoprire il ruolo di direttore sportivo del settore giovanile, esprime profondo cordoglio a Fabrizio e alla sua famiglia per la prematura scomparsa del figlio. “Ringraziamo tutti quanti per l’affetto e la vicinanza in questo momento di dolore”, conclude il padre del ragazzo. Tanti gli amici che in queste ultime ore sui social stanno dedicando un pensiero a Simone. Appresa la notizia, ieri in segno di lutto si sono fermati tutti gli allenamenti sia alla scuola calcio alle 5 Querce che a Collinaia. Domenica tutte le squadre del settore giovanile osserveranno un minuto di silenzio prima della partita e se, il permesso verrà accordato, i calciatori scenderanno in campo con il lutto al braccio.

Condividi:

Riproduzione riservata ©