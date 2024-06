Addio a Sonia, dipendente Aamps. “Amica meravigliosa”

Sonia Salesi in una foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

"Speriamo di averti accompagnato con tutto l’amore possibile in questo suo ultimo viaggio. Non ti dimenticheremo mai". Il ricordo delle amiche di Sonia, scomparsa stamattina all’età di 65 anni, dipendente Aamps da oltre 35 anni. I colleghi, in un comunicato aziendale di cordoglio, la ricordano come una lavoratrice instancabile che anche fino a pochi giorni dalla scomparsa ha voluto presenziare in ufficio

“E’ difficile in questo momento trovare le parole per ricordare Sonia. Vorrei rivolgere un pensiero a tutte le sue amiche, ci hanno dato un grosso aiuto. E un ringraziamento alle Cure Palliative e al reparto di oncologia dell’ospedale di Livorno”. A parlare è Claudio, che ringraziamo per la disponibilità, ricordando la sorella Sonia Salesi scomparsa stamattina all’età di 65 anni, dipendente Aamps da oltre 35 anni nei settori amministrativi. In un comunicato, l’azienda spiega che i colleghi la ricordano come una lavoratrice instancabile che, anche fino a pochi giorni dalla scomparsa, ha voluto presenziare in ufficio nello svolgimento delle ordinarie mansioni assegnate emozionando e lasciando un vuoto incolmabile. E con grande dolore, si legge ancora nel comunicato aziendale, nelle persone dell’Amministratore Unico Raphael Rossi, del Direttore Generale Raffaele Alessandri e di tutti i lavoratori, Aamps esprime le condoglianze alla famiglia di Sonia che ha combattuto come una leonessa per circa 2 anni. Anche il sindaco Salvetti, a nome dell’Amministrazione Comunale, si unisce al cordoglio abbracciando tutti i familiari. “Le sue amiche non la dimenticheranno mai. Era una donna meravigliosa – dice Marcella Ferretti a nome di tutte – Le siamo state vicine a turno in questi ultimi giorni che era a casa. Eravamo tante, almeno dieci. E speriamo di averla accompagnata con tutto l’amore possibile in questo suo ultimo viaggio”.

