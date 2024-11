Addio a Stefano, medico del 118: “Amava la divisa. Era il nostro supereroe”

“Era un uomo coraggioso e un marito meraviglioso, amava le sue bambine Arya e Zoe. Amava il suo lavoro di medico ed amava la divisa del 118”. Il ricordo di Valentina, che ringraziamo per la disponibilità, del marito Stefano Bertolini scomparso all'età di 44 anni. Il direttore Bitonti, che ringraziamo, amico e collega: "Ha incarnato il significato più profondo di medico con il suo senso del dovere e la sua passione; affrontava tutte le chiamate con coraggio e quando entrava in contatto con i pazienti sapeva rassicurarli". Il ricordo dei colleghi della Centrale Operativa 118 Sud

“Era il nostro doc; era un uomo coraggioso e un marito meraviglioso. Amava le sue bambine Arya e Zoe; amava il suo lavoro di medico; amava la divisa del 118. Ha lottato per questa vita. Fino all’ultimo, dedicando 2 alberi in Sicilia alle sue piccole”. E’ il ricordo di Valentina, che ringraziamo per la disponibilità, del marito Stefano Bertolini, medico del 118, scomparso all’età di 44 anni. Una persona nel cuore dei colleghi e degli amici. Il dottor Dario Bitonti, dal 2020 al 2023 direttore della sala operativa del 118 Pisa Livorno e attualmente direttore unità operativa territoriale provincia di Pisa, amico e collega: “E’ un momento di dolore per tutti quanti, la sua scomparsa lascia un vuoto profondo. Ha incarnato il significato più profondo di medico con il suo senso del dovere e la sua passione nel prendersi cura degli altri; affrontava tutte le chiamate con coraggio, dedizione e calma e quando entrava in contatto con i pazienti sapeva rassicurarli. Era un medico eccellente, agiva con umanità. Personalmente era più di un collega lavoravamo spesso fianco a fianco in turno ed era diventato un amico. Sempre pronto a dare una parole di conforto e a strapparti un sorriso. Aveva una grande passione per la vita. Mi ha insegnato tanto. Ogni volta che entrerò nella centrale operativa penserò a lui. Era inesauribile. Siamo tutti scossi”. Anche tutto il mondo del volontariato si stringe intorno alle famiglia. La Svs: “Era una professionista, sempre ben voluto dai volontari con i quali si era subito integrato”. La Misericordia di Livorno. “Apprendiamo la notizia con profonda tristezza e immenso dolore. Tutti i volontari e i dipendenti lo ricordano con affetto”. Il ricordo dei colleghi: “I colleghi della Centrale Operativa 118 Sud lo ricordano come una persona di grande umanità e umiltà, sempre disponibile con tutti. I suoi valori perdureranno nel tempo plasmando un’intera comunità professionale. Alle condoglianze degli operatori si unisce la direzione dell’ASL Toscana nord ovest e il direttore del 118″.

