Addio a Stefano, parrucchiere e sportivo

Foto pubblicata con il consenso dei familiari, che ringraziamo per la disponibilità

"Sempre pacato, dolce e mai sopra le righe era attento come un fratello più grande o un babbo e con noi aveva trovato una seconda famiglia". Il presidente della Top Casting Toscana Asd ricorda Stefano, parrucchiere e atleta agonista della squadra, scomparso all'età di 51 anni in seguito ad un incidente stradale avvenuto martedì 22 aprile in viale Carducci

“Era attento e dolce come un fratello più grande o un babbo. In questa società aveva trovato la fiducia di molti e la stima di chi ha avuto la pazienza di aspettare per conoscerlo veramente. Inizialmente un po’ chiuso, qui con noi era diventato un ragazzo sorridente che aveva trovato una seconda famiglia”. A parlare è Cristiano Biasci, che ringraziamo per la disponibilità, presidente della Top Casting Toscana Asd ricordando l’amico Stefano Lari, parrucchiere e atleta agonista della squadra scomparso all’età di 51 anni. “Stefano era alla sua terza stagione con noi e qui si sentiva a casa – prosegue il presidente Biasci – Sempre pacato e mai sopra le righe aveva saputo affiancare i giovani dando loro la giusta direzione nella pesca. Il lunedì, giorno di chiusura, veniva a Navacchio in negozio a prendere le esche ma era una scusa: veniva perché voleva fare colazione insieme a me e a qualche altro agonista della società, ma anche avversario con cui instaurare ragionamenti di pesca. Due parole le veniva a fare da Livorno, le esche le avrebbe potute acquistare li da altri negozianti. Ciao Stefano, gareggeremo insieme quando sarà il mio momento. Per ora guidaci con la tua immensa bontà”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©