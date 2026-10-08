Addio a Umberto Vivaldi, domani il funerale: “E’ stato un punto di riferimento per tutti noi”

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

L'Associazione Cure Palliative: "E' stato socio, consigliere, volontario e presidente onorario, ma soprattutto è stato un amico, un punto di riferimento e una presenza fondamentale". Domani alle ore 11 l'ultimo saluto ai Lupi

È scomparso Umberto Vivaldi, figura storica dell’Associazione Cure Palliative di Livorno alla quale ha dedicato una parte importante della propria vita. Un impegno vissuto attraverso ruoli diversi – socio, consigliere, volontario e infine presidente onorario – ma che, come sottolinea il Consiglio direttivo, non può essere racchiuso soltanto negli incarichi ricoperti. Per l’associazione Umberto è stato soprattutto un amico, un punto di riferimento e una presenza fondamentale. “Gli incarichi di consigliere e presidente onorario non raccontano fino in fondo ciò che Umberto è stato per la nostra Organizzazione di Volontariato”, sottolinea il Consiglio direttivo guidato dalla presidente Francesca Luschi, ricordando il suo contributo indispensabile fin dai primi anni di attività e anche nella crescita successiva dell’associazione. Vivaldi è rimasto in prima linea anche quando il cammino si è fatto più difficile, mettendosi a disposizione soprattutto nei momenti in cui la stessa sopravvivenza dell’associazione era in pericolo.

È stato allora che il suo impegno è diventato ancora più determinato, con l’obiettivo di difendere un servizio considerato prezioso per la città di Livorno e per i suoi abitanti. Una presenza costante, dunque, non soltanto nelle fasi di crescita, ma anche quando servivano energie, responsabilità e senso di appartenenza per andare avanti. “Per questo, oggi non perdiamo soltanto un consigliere storico, ma una persona che ha lasciato un segno profondo nella vita dell’Associazione e in quella delle tante persone che ha aiutato”, scrive il Consiglio direttivo, che affida al ricordo di Umberto anche uno degli insegnamenti più importanti lasciati alla comunità associativa: in un’associazione di volontariato non sono i singoli ruoli o gli incarichi a fare la differenza, ma il gruppo, capace di andare avanti con altruismo e spirito di solidarietà. Un’eredità fatta dunque non soltanto di attività e responsabilità, ma anche di valori, rapporti umani e di un modo di intendere il volontariato come impegno collettivo. Il Consiglio direttivo dell’Associazione Cure Palliative di Livorno si stringe alla famiglia Vivaldi, da sempre parte integrante e attiva della vita dell’associazione, esprimendo le più sincere condoglianze in questo momento di dolore. “Ciao Umbe, rimarrai per sempre nel ricordo di tutti coloro che hanno avuto la fortuna d’incontrarti”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©