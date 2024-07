Addio a Valentina: “Sei stata una forza della natura”

Un primo piano di Valentina nella foto inviata dalla sorella

"Un ringraziamento speciale alla Ematologia del Careggi di Firenze, in particolare al dottor Mannelli, e alla dottoressa Innocenti della Ematologia dell'ospedale di Livorno. Fra me e Vale c'era un rapporto meraviglioso che purtroppo si è rafforzato ancora di più quando il 6 giugno abbiamo persa nostra mamma". Il ricordo di Caterina, che ringraziamo per la disponibilità, sorella di Valentina scomparsa all'età di 34 anni. Giovedì 4 luglio il funerale alla camera mortuaria

“E’ stata una forza della natura. Fra di noi c’era un rapporto meraviglioso che purtroppo si è rafforzato ancora di più quando il 6 giugno abbiamo persa nostra mamma”. A parlare è Caterina, sorella di Valentina scomparsa all’età di 34 anni. E’ la stessa Caterina, assieme al compagno Francesco, ringraziamo entrambi per la disponibilità, a ricordarla in questo momento di dolore. A Valentina piaceva il colore blu, amava andare al mare e stare con la nipote, la figlia di Francesco e Caterina. Amava, inoltre, viaggiare e i tatuaggi. Dopo il diploma all’Orlando ha lavorato per qualche anno come cameriera in un ristorante in Borgo Cappuccini prima della scoperta della malattia. “Nel 2023 – prosegue Caterina – le ho donato il midollo in quanto compatibile. Poi però questa bestia è ritornata a gamba tesa dopo otto mesi. Abbiamo iniziato una cura sperimentale ma purtroppo durante il cammino si sono sempre verificate complicanze e quindi ci siamo poi ritrovati a combattere contro lunghi mesi di ricoveri. L’ho sempre seguita in tutto il suo percorso”. Infine, due ringraziamenti: “Un ringraziamento speciale alla Ematologia del Careggi di Firenze, in particolare al dottor Mannelli, per essere stati sempre molto attenti, presenti e attivi nell’aiutarla: sono stati davvero fantastici. E un ringraziamento alla dottoressa Innocenti della Ematologia dell’ospedale di Livorno: ci ha sempre aiutato, guidandoci nel percorso”. Giovedì 4 luglio alle ore 11 il funerale alla camera mortuaria in viale Alfieri a cura della Svs.

