Addio a Valentina: “Sei stata una guerriera”

Foto condivisa dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

"Vale era sempre sorridente, con la battuta pronta. Grazie per i tantissimi ricordi su Fb, riempiono il cuore". A parlare è Antonella, che ringraziamo per la disponibilità, dello storico "Gruppo di Rosina" ricordando Valentina Fornai scomparsa il 4 giugno all'età di 55 anni

“Ha affrontato la vita come una guerriera. Sono distrutta dal dolore ma quasi non riesco neanche a piangere. Aveva una anima festaiola. In tantissimi sui social la stanno ricordando e leggere tutti questi commenti riempie il cuore. Grazie a tutti”. A parlare è Antonella, che ringraziamo per la disponibilità, dello storico “Gruppo di Rosina” ricordando Valentina Fornai scomparsa il 4 giugno all’età di 55 anni. “Vale era sempre sorridente, con la battuta pronta. Ogni compleanno, a febbraio, era una festa. Una festa sempre bellissima e spesso una diversa dall’altra. Come l’ultima”. “Era inoltre estremamente empatica e generosa, aiutava chi aveva bisogno” aggiunge la signora Anna, che ringraziamo per la disponibilità, la mamma di Valentina. “Il carattere – tiene a ricordare Anna – era quello del padre”, noto carrozziere scomparso. Amava viaggiare e amava la musica da discoteca. Lascia la mamma, la sorella e l’amatissimo nipote Tommaso. Il funerale è in programma venerdì 6 giugno alle ore 15 alla camera mortuaria di viale Alfieri.

