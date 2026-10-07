Addio allo storico commerciante Valter Berti

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Per decenni Valter Berti, titolare e anima della ditta Berti in via Palestro, ha accolto i suoi clienti con dedizione, maestria e grande passione

È scomparso oggi 7 ottobre Valter Berti, storico titolare e anima della ditta Berti di via Palestro (attività specializzata nella vendita di biciclette, scooter e relativi ricambi), punto di riferimento per intere generazioni di livornesi e per tutti gli appassionati delle due ruote. Per decenni ha accolto i suoi clienti con dedizione, maestria e grande passione, trasformando il lavoro quotidiano in un vero e proprio punto d’incontro per la città. Un’attività portata avanti con competenza e umanità, diventata nel tempo parte della storia commerciale e sportiva di Livorno. I familiari ringraziano di cuore tutte le persone che in questi anni gli hanno voluto bene e che hanno condiviso con lui il cammino lavorativo e umano. La funzione funeraria si terrà venerdì 9 ottobre alle ore 10.15 nelle Sale del Commiato Svs al cimitero della Cigna.

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