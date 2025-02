Addio a Vincenzo, è stato tra i fondatori del Gruppo Micologico Livornese

Foto inviata dal Gruppo Micologico Livornese che ringraziamo per la disponibilità

E’ scomparso il 14 febbraio Vincenzo Caroti per oltre 40 anni una “colonna” del Gruppo Micologico Livornese. Grande conoscitore del mondo dei funghi, Vincenzo è stato uno dei fondatori negli anni ’70 del Gruppo Micologico Livornese. “E’ stato inoltre autore di numerose pubblicazioni scientifiche e un sostenitore e amico del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo” ricorda la direttrice Anna Roselli. Il Gruppo Micologico, attraverso il segretario Fabrizio Puccini che ringraziamo per la disponibilità, lo ricorda così: “Il nostro “guro” è stato un grande amico, sincero e sempre disponibile, non solamente per l’insegnamento della micologia. I suoi disegni al tratto di microscopia erano la nostra forza per continuare lo studio micologico. Vincenzo era ricco di battute e aneddoti anche durante lo svolgimento dei corsi propedeutici che venivano fatti al Museo. Era un piacere andare nel bosco insieme a lui, anche perché grande conoscitore di tutto quello che riguardava la Natura. Sarà molto difficoltoso stare senza di lui. Anche se erano diversi anni che non usciva più insieme al gruppo bastava uno squillo di telefono e dava una risposta sempre consona alla nostra richiesta. Ciao caro Vincenzo”.

