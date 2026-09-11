Addio a Vinicio: “Un amico e una guida preziosa”

Foto inviata dalla pubblica assistenza di Collesalvetti, che ringraziamo per la disponibilità

"Era generoso e instancabile". La Pubblica Assistenza Collesalvetti piange la scomparsa del volontario che per oltre vent’anni ha rappresentato una presenza fondamentale all’interno dell’associazione e per l’intera comunità colligiana

La Pubblica Assistenza Collesalvetti piange la scomparsa di Vinicio Mirabella. Per oltre vent’anni ha rappresentato una presenza fondamentale all’interno dell’associazione e per l’intera comunità colligiana, mettendo il proprio tempo e le proprie energie al servizio degli altri. Una figura generosa e instancabile, sempre pronta a rispondere alle necessità del territorio. Nel corso della sua lunga esperienza nel volontariato, Vinicio ha svolto numerosi servizi, impegnandosi come autista di ambulanza, nei servizi sociali e nelle attività di Protezione Civile. Il suo desiderio di aiutare non si è fermato ai confini della comunità. Tra le esperienze che ne hanno caratterizzato l’impegno c’è anche la volontà di partire personalmente per portare soccorso alle popolazioni colpite dai terremoti che hanno interessato il Centro Italia, mettendosi ancora una volta a disposizione di chi aveva bisogno. La sua dedizione, l’umanità e lo spirito di servizio hanno lasciato un segno profondo nei tanti volontari che nel corso degli anni hanno condiviso con lui turni, emergenze e momenti di impegno civile. Per la Pubblica Assistenza e per Collesalvetti, la sua scomparsa rappresenta la perdita di una persona che ha saputo trasformare il volontariato in una scelta quotidiana e concreta. “La comunità di Collesalvetti perde oggi una guida preziosa e un amico sincero”, sottolinea l’associazione, ricordando come il suo esempio continuerà a vivere nell’attività quotidiana dei volontari. Nel momento del dolore, la Pubblica Assistenza Collesalvetti si stringe alla moglie e a tutti i familiari di Vinicio, esprimendo loro la propria vicinanza e il più sentito cordoglio.

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