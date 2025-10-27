Addio ad Alessandro, edicolante di Stagno

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

La sorella, la moglie e la figlia ringraziano di cuore chi in questi anni gli è rimasto vicino e tutto il personale del padiglione 2°- secondo piano per la professionalità e umanità. L'ultimo saluto martedì 28 alle ore 15,00

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Alessandro Pratesi, edicolante di Stagno via Aurelia (di fronte alla raffineria). Ne danno il triste annuncio della prematura scomparsa la sorella, la moglie e la figlia che ringraziano fin da subito di cuore chi in questi anni gli è rimasto vicino e tutto il personale del padiglione 2° – secondo piano per la professionalità e umanità dimostrata. Chiunque volesse dargli l’ultimo saluto i funerali si svolgeranno, partendo dalla stanza mortuaria dell’ospedale di Livorno, martedì 28 alle ore 15,00 con funzione religiosa nella chiesa di S.Lucia ad Antignano Banditella per poi essere tumulato al cimitero di Stagno dove riposano i suoi cari.

Condividi:

Riproduzione riservata ©