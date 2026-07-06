Addio ad Alessandro, professore di educazione fisica e preparatore atletico

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Si è spento stamattina all'età di 70 anni. "Sandro", per la sua famiglia, ha formato generazioni di studenti e atleti collaborando con importanti realtà sportive cittadine e con lo staff Aia-Figc. Fu preparatore atletico anche di Pierluigi Collina

Livorno saluta Alessandro Renai. Nato il 23 giugno 1956, si è spento stamattina 6 luglio. Lascia la moglie Daniela Coppola, il figlio Luca Renai, anche lui legato al mondo dello sport, in particolare alla pallavolo, i fratelli e i nipoti, insieme a una comunità di studenti, colleghi, atleti e amici che nel tempo hanno incrociato il suo cammino. Per molti livornesi Alessandro è stato prima di tutto “il professore”. Ha insegnato educazione fisica nelle principali scuole della città, dalle secondarie ai licei, accompagnando generazioni di ragazzi in un’età decisiva della loro crescita. Tra gli istituti in cui ha lavorato anche il Liceo Scientifico F. Enriques, dove lui stesso si era diplomato: un ritorno significativo in una scuola che aveva fatto parte della sua storia personale prima ancora che professionale. Il suo modo di intendere l’insegnamento non si fermava alla ginnastica o all’attività fisica. Per Alessandro lo sport era disciplina, metodo, rispetto delle regole, conoscenza del corpo e capacità di stare insieme agli altri. In palestra, sui campi e negli spazi di allenamento sapeva trasmettere l’importanza della costanza, della preparazione e dell’impegno quotidiano. La sua presenza nello sport non si è fermata alla scuola. Alessandro ha lavorato anche nel calcio giovanile, accompagnando la crescita dei ragazzi con lo stesso metodo che portava nell’insegnamento: preparazione, serietà e attenzione alla persona prima ancora che alla prestazione.

Ha collaborato inoltre con realtà sportive livornesi come Villa Lloyd e il Tennis Club, portando anche nel tennis la sua esperienza nella preparazione atletica. È stato, inoltre, tra i preparatori atletici dello staff AIA (Associazione Italiana Arbitri) e FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), seguendo la preparazione atletica di arbitri di alto livello. Fu preparatore atletico anche di Pierluigi Collina, negli anni in cui l’arbitro italiano era una delle figure più autorevoli del calcio mondiale e arrivò a dirigere la finale dei Mondiali del 2002. Pur avendo avuto un ruolo importante anche in contesti di alto livello, per lui contavano il lavoro quotidiano, la preparazione fatta bene, l’attenzione ai ragazzi, agli atleti e alle persone che seguiva. Apparteneva a quella categoria di persone che lavorano sulla preparazione, spesso lontano dai riflettori, ma lasciando un segno profondo. Amava il nuoto, una delle sue grandi passioni. Amava il mare, che per un livornese non è mai soltanto un paesaggio, ma una parte del carattere, del respiro, del modo di vivere. Il suo rapporto con l’acqua raccontava molto di lui: il bisogno di movimento, la libertà, la misura, la continuità. E poi c’era la famiglia, il centro più vero. “Sandro”, così lo chiamavano in famiglia, amava la sua famiglia con una presenza concreta e discreta. Non era uomo da grandi ostentazioni, ma da legami solidi, da gesti quotidiani, da fedeltà alle persone e alle cose importanti. Lascia un ricordo profondo in chi lo ha conosciuto: nella sua famiglia, negli amici, negli studenti, nei colleghi e negli atleti che ha seguito negli anni. Chi desidera salutare Alessandro può farlo oggi alla camera mortuaria. Il 7 luglio, alle ore 11.00, sarà accompagnato al Tempio del Cimitero dei Lupi, dove si terrà la cremazione.

Condividi:

Riproduzione riservata ©