Addio ad Alessandro: “Ti ricorderemo così, sorridente”

Foto tratta dalla foto pubblicata sulla pagina Fb Protezione Civile e AIB Pubblica Assistenza ODV

Volontario storico e punto di riferimento della Pubblica Assistenza di Collesalvetti, si è spento nella mattinata di oggi. In segno di rispetto e vicinanza alla famiglia, l'associazione ha deciso di non prendere parte alla Notte Clara

Si è spento nella mattinata di oggi Alessandro Centelli, storico volontario della Pubblica Assistenza Collesalvetti ODV. La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito l’intera associazione, che lo ricorda come una colonna portante e un punto di riferimento insostituibile per tutti i volontari. Nel messaggio diffuso sulla pagina Fb Protezione Civile e AIB Pubblica Assistenza ODV, la Pubblica Assistenza ha espresso il proprio dolore, ricordando l’impegno e la dedizione con cui Alessandro ha operato nel corso degli anni nei settori sanitario, della Protezione Civile e dell’Antincendio Boschivo (AiB). “In questo momento difficile, tutta l’associazione si stringe con un grandissimo abbraccio attorno alla sua famiglia e, con particolare affetto, al figlio Simone”, si legge nella nota. Contestualmente, il Consiglio Direttivo della Pubblica Assistenza Collesalvetti ODV, d’intesa con il Settore Feste e Fiere, ha comunicato la decisione di non partecipare alla manifestazione “Notte Clara”, in programma domani 18 luglio, in segno di rispetto e vicinanza per il grave lutto che ha colpito l’associazione. Il ricordo si conclude con un semplice e sentito saluto: “Ciao Ale, ti ricorderemo così, sorridente“. Un messaggio che racchiude l’affetto e la gratitudine di un’intera comunità nei confronti di un volontario che ha dedicato tempo, energie e passione al servizio degli altri.

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