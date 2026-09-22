Addio ad Antonio Fulvi, firma storica del giornalismo livornese
Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità
Ha raccontato per oltre sessant'anni Livorno e il suo porto prima con La Nazione e poi con la Gazzetta Marittima
È scomparso Antonio Fulvi, una delle firme più conosciute del giornalismo livornese. Per oltre sessant’anni ha raccontato Livorno, il suo porto e i suoi protagonisti. Aveva 88 anni. Diventato giornalista professionista nel 1963, nel corso della sua lunga carriera ha lavorato per La Nazione occupandosi di cronaca cittadina e di porto prima di legare per decenni il proprio nome alla Gazzetta Marittima, testata della quale è stato anche direttore. Una carriera vissuta a stretto contatto con il mondo portuale, ma anche con la vita della città. Fulvi era infatti un attento osservatore della realtà livornese e nei suoi articoli univa cronaca, memoria e aneddoti, con uno stile personale e riconoscibile. La sua firma è rimasta presente sulla Gazzetta Marittima fino agli ultimi anni, continuando a raccontare soprattutto il porto. Con la sua scomparsa Livorno perde una delle sue più grandi penne.
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