Addio ad Antonio Fulvi, firma storica del giornalismo livornese

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Ha raccontato per oltre sessant'anni Livorno e il suo porto prima con La Nazione e poi con la Gazzetta Marittima

È scomparso Antonio Fulvi, una delle firme più conosciute del giornalismo livornese. Per oltre sessant’anni ha raccontato Livorno, il suo porto e i suoi protagonisti. Aveva 88 anni. Diventato giornalista professionista nel 1963, nel corso della sua lunga carriera ha lavorato per La Nazione occupandosi di cronaca cittadina e di porto prima di legare per decenni il proprio nome alla Gazzetta Marittima, testata della quale è stato anche direttore. Una carriera vissuta a stretto contatto con il mondo portuale, ma anche con la vita della città. Fulvi era infatti un attento osservatore della realtà livornese e nei suoi articoli univa cronaca, memoria e aneddoti, con uno stile personale e riconoscibile. La sua firma è rimasta presente sulla Gazzetta Marittima fino agli ultimi anni, continuando a raccontare soprattutto il porto. Con la sua scomparsa Livorno perde una delle sue più grandi penne.

Condividi:

Riproduzione riservata ©