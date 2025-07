Addio al barbiere Renato Pantera

Foto inviata dalla famiglia attraverso la Cna

Il ricordo della Cna a cui Renato era associato: "Con grande passione e professionalità, da Mario Picchi apprese il mestiere succedendogli come titolare nei primi anni ‘80. Dal 92 al 95 è stato presidente della Cooperativa Artigiana Parrucchieri Acconciatori Livornesi"

Cna Livorno ricorda Renato Pantera, scomparso in un incidente stradale, per la dedizione avuta nel far crescere le categorie dei barbieri e dei parrucchieri. Per tutta la sua vita professionale è stato un fedele e propositivo associato, adesione che ha mantenuto attiva anche dopo il pensionamento nel 96. Trasferitosi a Livorno dalle Marche nel dopoguerra, fu assunto da giovanissimo nel ’67 come lavorante barbiere da Mario Picchi nel suo storico negozio in via della Madonna. Da Picchi apprese le arti della barberia e del parrucchiere da uomo che ha portato avanti con grande passione e professionalità, succedendogli come titolare nei primi anni ‘80. Sin dai primi anni ’70 si iscrisse a Cna, nell’ambito della quale ha sempre partecipato attivamente alla varie iniziative dando un costante costruttivo contributo in particolare a quelle rivolte alla sua categoria professionale. Fu infatti tra i promotori e principali coordinatori delle sezioni di Livorno delle Accademie Anam e Unfass, storiche scuole per parrucchieri. E’ stato tra i soci fondatori di Capal (Cooperativa Artigiana Parrucchieri Acconciatori Livornesi) con sede in via Ernesto Rossi, società che commercializzava prodotti per parrucchieri, la cui sede dopo alcuni anni, divenne centro per lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento professionale, diventando un vero e proprio punto di riferimento e ritrovo dei barbieri e parrucchieri che operavano in città; ne divenne vice presidente durante la presidenza del compianto Raldo Ferretti fino ad esserne eletto presidente dal 92 al 95. Ai suoi cari le sentite condoglianze dell’associazione”.

