Addio al cavaliere del lavoro Eugenio Cantone

Foto inviata dai familiari che ringraziamo per la disponibilità

Dirigente di banca Eugenio, scomparso all'età di 74 anni, ha fatto parte dell’associazione nazionale carabinieri; ha dato il via al Cisom Livorno ed è stato magistrato della Misericordia. Il funerale mercoledì 13 dicembre alle 10.30 alla chiesa di San Jacopo in Acquaviva

Eugenio Cantone si è spento domenica sera lasciando nello sconforto l’adorata moglie Daniela, i figli Sheila e Federico e le tre amatissime nipotine Sofia, Ginevra e Lucrezia. Tra meno di un mese avrebbe compiuto 75 anni.

Persona molto conosciuta a Livorno, ricorda la famiglia, era arrivato dalla Libia (era nativo di Tripoli) nel 1971. Marito devoto (sposato da 51 anni), padre esemplare, nonno amorevole, Eugenio ha lavorato una vita in banca dirigendo anche la filiale di Coteto di Banca Intesa e avviando quella Viale Ippolito Nievo. Nominato Cavaliere del Lavoro, Cantone si è speso molto pure nel mondo del volontariato, facendo parte dell’associazione nazionale carabinieri ed avendo dato via alla sezione livornese del Cisom (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta). È stato anche magistrato della Misericordia. Una persona a cui era impossibile non voler bene, spiegano ancora i familiari, e che si è sempre speso tanto per gli altri: la famiglia in primis, ma anche di tutti coloro che avessero bisogno di lui. La salma sarà esposta alle camere ardenti del cimitero della Misericordia (ingresso da viale Boccaccio) dal pomeriggio del 12 dicembre, mentre i funerali si terranno mercoledì 13 dicembre alle ore 10.30 alla Chiesa di San Jacopo in Acquaviva.

Condividi: