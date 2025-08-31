Addio al cavaliere dello sport Giovanni Sisi

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Insieme al fratello Alfredo, è stato il fondatore a Livorno del baseball oltre ad essere stato un giocatore per una trentina d'anni

“Ringrazio gli amici che ci sono vicini in questo momento di dolore e don Ordesio, parroco della chiesa Sette Santi dove babbo si era avvicinato molto dopo la perdita di mamma dedicandosi ad opere sociali e diventando nel tempo un po’ il faro della chiesta stessa”. A parlare è Massimo Sisi, che ringraziamo per la disponibilità, figlio di Giovanni Sisi, cavaliere dello sport, scomparso all’età di 93 anni. Insieme al fratello Alfredo, è stato il fondatore a Livorno del baseball oltre ad essere stato un giocatore per una trentina d’anni. “E’ stato lui a cucire le prime divise da baseball – aggiunge il figlio – Babbo aveva 93 anni ma era un padre tecnologico. Basti pensare che mi inviava la lista della spesa su whatsapp”. “Giovanni – ricorda la pagina Fb Livorno 1948 Baseball asd – è sempre stato un membro della nostra comunità, interessandosi ai risultati delle nostre giovanili e della prima squadra, venendo a vedere qualche partita di tanto in tanto allo Stadio intitolato a suo fratello, storico fondatore e presidente fino al 2013. La dirigenza, lo staff tecnico e gli atleti si stringono intorno alla famiglia Sisi”. I funerali sono in programma domani 1 settembre alle ore 16 alla parrocchia Sette Santi.

