Addio al Comandante Alfa, fondatore del Gis e amico della Pediatria

Il Comandante Alfa durante una consegna a Pediatria, foto tratta da https://www.uslnordovest.toscana.it/

Tra i fondatori del Gruppo di Intervento Speciale dei Carabinieri, nato nel 1977 a Livorno all'interno del Tuscania, negli ultimi anni era diventato anche un volto caro al reparto di Pediatria dove portava regolarmente doni ai piccoli pazienti. L'annuncio della scomparsa è arrivato su Instagram. Aveva 75 anni

È scomparso all’età di 75 anni il Comandante Alfa, figura simbolo dell’Arma dei Carabinieri e tra i fondatori del Gruppo di Intervento Speciale (Gis), il reparto speciale impegnato nelle operazioni ad alto rischio contro terrorismo e criminalità organizzata. La notizia è stata resa pubblica attraverso i canali social a lui dedicati. “Con immenso dolore comunichiamo la scomparsa del Comandante Alfa. Ci lascia un uomo speciale, che ha saputo donare affetto, valori e ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e non solo. Vi chiediamo di rispettare questo momento di lutto con discrezione e sensibilità”, si legge nel messaggio pubblicato sulla pagina Instagram. Per Livorno la sua scomparsa assume un significato particolare. Fu infatti proprio nella città labronica che, nel 1977, prese vita il Gruppo di Intervento Speciale (Gis) all’interno del 1° Battaglione Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”. Il Comandante Alfa fu uno dei cinque uomini scelti per dare origine a quello che sarebbe diventato uno dei reparti d’élite più prestigiosi delle forze di polizia italiane. Originario della Sicilia, il Comandante Alfa ha partecipato nel corso della sua carriera a numerose operazioni di altissimo profilo, dalla lotta al terrorismo al contrasto della criminalità organizzata, mantenendo sempre segreta la propria identità dietro il caratteristico passamontagna nero, divenuto negli anni il suo segno distintivo. Il suo legame con Livorno, però, non si fermava alla nascita del Gis. Negli ultimi anni il Comandante Alfa era diventato un punto di riferimento anche per il reparto di Pediatria guidato dal primario Roberto Danieli, dove aveva dato vita a una tradizione di solidarietà portando, in occasione del Natale e della Pasqua, giochi, libri, uova di cioccolato e altri doni ai piccoli pazienti. Un gesto ripetuto nel tempo, personalmente fino a Pasqua 2026, che gli aveva fatto conquistare l’affetto del personale sanitario e delle famiglie, testimoniando come dietro la figura del carabiniere d’élite ci fosse anche una persona profondamente sensibile e vicina ai più piccoli.

Terminata l’attività operativa, aveva continuato a raccontare la propria esperienza attraverso libri, conferenze e incontri con i giovani, promuovendo i valori della legalità, del servizio allo Stato e del senso del dovere. La sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nel mondo delle Forze dell’Ordine e tra le migliaia di persone che negli anni hanno seguito la sua testimonianza.

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