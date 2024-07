Addio al commercialista Carlo Cevenini

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

E’ scomparso il 3 luglio Carlo Cevenini, commercialista molto noto a Livorno e provincia per la sua lunghissima carriera professionale. Classe 1937 (avrebbe compiuto 87 anni a dicembre), ha iniziato la propria attività nei primi anni ’60 mettendo al servizio dell’economia livornese la sua intelligenza e le sue capacità professionali in qualità di consulente e Revisore legale di aziende ed Enti pubblici e privati. Il grande amore per la professione lo ha portato a ricoprire incarichi dirigenziali all’interno della categoria dei Ragionieri Commercialisti e del sindacato Anc. Fino a poco tempo fa, prima che la malattia subisse un aggravamento, lo si poteva ancora trovare nel suo studio di via Marradi. Oltre alle riconosciute competenze professionali, Carlo era particolarmente amato per il suo spiccato senso ironico, che gli suggeriva spesso battute fulminanti con le quali era capace di intrattenere piacevolmente familiari, amici e colleghi. Il 4 luglio alle 16, alla Chiesa di Fatima in Corea, sarà possibile dargli un ultimo saluto insieme alla moglie Marta, ai figli e ai familiari tutti.

