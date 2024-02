“Addio al compagno Nedo”, punto di riferimento per tutta la Cgil

I funerali si terranno venerdì 9 febbraio alle 14.15 partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale di Livorno. A tutti i familiari di Nedo e agli amici vadano le più sentite condoglianze della Cgil

È scomparso Nedo Bartolozzi, delegato sindacale Fiom-Cgil già dagli anni Settanta quando lavorava presso il Cantiere navale di Livorno. Nedo – malato da tempo – ci ha lasciato all’età di 76 anni. A renderlo noto è un comunicato stampa della Cgil provincia di Livorno.

“Anche quando è andato in pensione Nedo non ha mai smesso di fare attività sindacale – si legge nel ricordo della Cgil – impegnandosi con costanza e passione tra le fila dello Spi-Cgil. Persona infaticabile e riservata, Nedo è stato un punto di riferimento per tutti. I funerali si terranno venerdì 9 febbraio alle 14.15 partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale di Livorno. A tutti i familiari di Nedo e agli amici vadano le più sentite condoglianze della Cgil.

Condividi:

Riproduzione riservata ©