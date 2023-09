Addio al contrammiraglio Bruno Tamburini

Bruno Tamburini in una foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Contrammiraglio in pensione, se n'è andato circondato dalla famiglia all'età di 75 anni. La carriera in Marina lo ha portato a Livorno nel 1987 dove poi ha deciso di restare e dove è stato consigliere comunale per 15 anni dal 1999 al 2014. Il funerale è in programma lunedì 11 settembre alle 16 alla chiesa di San Jacopo. "Babbo era una persona risoluta con il sorriso pronto e la battuta pronta, disponibile generoso e affabile. Credo che i colleghi e gli amici lo ricordino così"

Se n’è andato circondato dalla famiglia, la moglie Paola e i figli Alessandro e Andrea, Bruno Tamburini. Si è spento nella notte tra l’8 e il 9 settembre all’età di 75 anni. “Spero di non sbagliare – spiega Alessandro, che ringraziamo per la disponibilità – se dico che i colleghi di Marina e i politici, colleghi di partito e non, lo ricorderanno come persona risoluta con il sorriso pronto e la battuta pronta, nonché disponibile generoso e affabile. Babbo era così”. Tamburini ha intrapreso la carriera in Marina, dopo la laurea in scienze politiche, che lo ha portato a Livorno nel 1987 – dove poi ha deciso di restare dopo varie destinazioni tra cui La Spezia, Viareggio, Portoferraio e Marina di Carrara – chiudendo la carriera come capo reparto tecnico amministrativo con il grado di Contrammiraglio. Per quanto riguarda la carriera politica, Tamburini è stato consigliere comunale a Livorno per tre mandati, dal 1999 al 2014: due in Alleanza Nazionale e uno, l’ultimo, nel Polo della Libertà. Passato poi nella Lega dove ha militato alcuni anni come dirigente provinciale, dal 2019 era dirigente provinciale di Fatelli D’Italia. “Era un conservatore di destra, democratico, aperto al dialogo e al confronto con tutti. Un amico onesto, leale e preparato. Inoltre una delle sue caratteristiche era quella di non perdersi mai una virgola di quello che dicevano gli altri. Aveva una grande concentrazione” ricorda l’amico Massimo Ciacchini. Il funerale è in programma lunedì 11 settembre alle 16 alla chiesa di San Jacopo. “Grazie a tutti coloro che ci stanno scrivendo dimostrando vicinanza e affetto” conclude Alessandro.

