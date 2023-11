Addio al critico e giornalista Franco Carratori. Il cordoglio

Foto gentilmente divulgata dal sito ufficiale del Comune di Livorno e tratta dall'album del Premio Ciampi

Giornalista e critico musicale, è stato per tanti anni direttore artistico (e uno degli ideatori) del prestigioso Premio Ciampi

Il sindaco Luca Salvetti e l’assessore alla cultura Simone Lenzi esprimono il cordoglio di tutta l’Amministrazione comunale per la scomparsa di Franco Carratori, spentosi la mattina di mercoledì 15 novembre all’età di 75 anni.

“Non potrò dimenticare – dice il sindaco Salvetti – le belle giornate vissute insieme a Sanremo nelle giornate del Festival con commenti ed interviste, e poi l’appuntamento classico del Premio Ciampi. In questo momento di dolore siamo vicini alla moglie, la prof.ssa Manuela Mariani, al figlio Gabriele e alla figlia Silvia”.

