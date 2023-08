Addio al dermatologo Alfredo Zustovich

E’ scomparso il 25 agosto all’età di 75 anni il dottor Alfredo Zustovich, Fredy per amici e colleghi. Dermatologo laureato a 25 anni all’Università di Pisa, Zustovich ha lavorato per anni al distretto di Fiorentina, alla Biosalus, in uno studio privato a Castiglioncello e in uno studio privato in piazza Attias e in pensione da 6 anni ha continuato a esercitare privatamente fino a che ha potuto. “Un bravissimo marito, un bravissimo padre e un bellissimo uomo” ricorda la figlia Sara che ringraziamo per la disponibilità.

“Babbo era una persona estremamente in gamba con un cervello secondo me fantastico, sapeva tutto di tutto. Penso esistano poco persone come lui: intelligente, perspicace e audace. Lo ringrazierò per sempre: si è occupato della famiglia, di mamma in particolare che non è stata bene per tanto tempo e di me. Sei stato fenomenale. Un ringraziamento speciale agli amici e colleghi di babbo che ci sono vicini in queste ore”.

