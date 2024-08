Addio al dirigente del Comune Duccio Filippi

Duccio Filippi è il primo a destra (foto Fondazione Livorno, che ringraziamo, aprile 2023)

È stato uno storico dirigente del Settore cultura del Comune (ma lui avrebbe detto delle biblioteche, forse la sua passione più grande). Il dirigente Cerini: "Chi lo ha conosciuto ricorderà lo spirito di servizio, l’entusiasmo, la cultura, la lungimiranza. Ha reso grande il nostro sistema bibliotecario, ha posto le basi per un nuovo modo di fare promozione culturale". Il cordoglio della Comunità ebraica

È scomparso Duccio Filippi, storico dirigente del Settore cultura del Comune (ma lui avrebbe detto delle biblioteche, forse la sua passione più grande). Lo ricorda l’assessore alla Cultura Simone Lenzi: “La scomparsa di Duccio Filippi mi addolora profondamente. Avevo di lui profonda stima e ammirazione. Più volte, in questi anni, sono ricorso al suo consiglio. Sento forte il debito di riconoscenza verso un uomo colto e intelligentissimo, dai modi squisiti, che ha operato sempre e con pertinacia per il bene pubblico”. “Chi lo ha conosciuto – dichiara commosso l’attuale dirigente del Settore Attività culturali e Musei del Comune Giovanni Cerini – ricorderà lo spirito di servizio, l’entusiasmo, la cultura, la lungimiranza. Ha reso grande il nostro sistema bibliotecario, ha posto le basi per un nuovo modo di fare promozione culturale. Ho imparato tantissimo da lui. Ci mancherà”. Il funerale di Duccio Filippi è alle 16.00 alla chiesa di Coteto. La famiglia fa sapere che sono gradite opere di bene e non fiori, a favore della stessa chiesa delle esequie.

Il cordoglio della Comunità ebraica

La Comunità Ebraica di Livorno, nell’esprimere le proprie condoglianze alla famiglia, ricorda con gratitudine il dottor Duccio Filippi per l’appassionato e competente apporto volontariamente dato, a fronte della sua grande esperienza, alla cura del patrimonio culturale ebraico livornese. A lui si deve, presentato in occasione della Giornata europea della Cultura ebraica del 2019, il volume “Per una storia della Comunità ebraica di Livorno. Contributo bibliografico (1706-2019)”. La passione di Duccio Filippi, già dirigente della Biblioteca Labronica e degli altri Istituti culturali del Comune di Livorno, prestata anche al mondo ebraico labronico, è un esempio da seguire.

