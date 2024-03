Addio al dirigente sindacale Paolo Camelli

I dirigenti delle Relazioni Sindacali, la direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani e la direzione tutta, con il personale Asl, esprimono alla famiglia le più sentite condoglianze

L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Paolo Camelli, piombinese, dirigente sindacale della Uil Sanità della provincia livornese. Come si legge in un comunicato stampa, Camelli per molti anni è stato un punto di riferimento costante del sindacato impegnato su tematiche sanitarie. Si è impegnato con determinazione per la tutela dei diritti dei lavoratori evitando sterili prese di posizione, ma cercando sempre di trovare un modo costruttivo per arrivare a un punto di incontro e mediazione. Negli ultimi anni ha partecipato attivamente anche ai tavoli zonali e di programmazione sanitaria rappresentando sempre il punto di vista dei cittadini nell’ottica dell’interesse collettivo e a salvaguardia del patrimonio della salute pubblica. I dirigenti delle Relazioni Sindacali, la direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani e la direzione tutta, con il personale Asl, esprimono alla famiglia le più sentite condoglianze.

