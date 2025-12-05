Addio al dottor Giannelli: “Nostro padre un uomo speciale”

foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

La figlia Chiara ricorda lo storico primario di Medicina dell’ospedale scomparso all’età di 89 anni

“Per noi era un uomo speciale. Mi sento molto fortunata ad averlo avuto come padre. Amava la sua professione: la svolgeva con il cuore e la massima dedizione”. A ricordare con emozione Giuseppe Giannelli, storico primario di Medicina dell’ospedale di Livorno dal 1991 al 2003 scomparso all’età di 89 anni, è la figlia Chiara Giannelli, medico dello sport, che ringraziamo per la disponibilità. “Aveva una particolare attenzione verso gli anziani e loro lo avvertivano”, prosegue Chiara. “Ricordo che da ragazzina, la sera, quasi mai era pronto per venire a cena: era sempre al telefono, parlo di quello fisso, e anche se squillava di notte lui c’era sempre. Al cellulare non ne parliamo. Fino all’ultimo ha continuato a dare consigli. Aveva una memoria incredibile. C’era per tutti e aveva la capacità di confortare le persone nei momenti difficili con una parola di riguardo”. Il dottor Giannelli era inoltre un uomo ironico, a cui piaceva tenere banco con le sue barzellette, e sportivo: ha partecipato per tre volte alla durissima Gara del Passatore, ha giocato per tantissimi anni a tennis allo Junior Club e fino ad una decina di anni nuotava con le pinne dal Boccale a Calafuria e andava in canoa. La famiglia ringrazia per le numerose dimostrazioni di affetto e i ricordi che stanno arrivando in queste ore e che hanno davvero scaldato il cuore. E un ringraziamento personale da parte dei figli Chiara e Alessio “verso nostra madre che gli è stata vicina sempre e fino alla fine con la massima dedizione e il massimo affetto”. Il funerale si terrà domani 6 dicembre, alle ore 11.00, nella cappella della camera mortuaria.

Il cordoglio della Usl Toscana nord ovest

La sua figura, riconosciuta e stimata in tutta la comunità professionale e cittadina, rappresenta un esempio di dedizione, umanità e passione per la medicina. La direzione sanitaria e l’intera comunità ospedaliera si uniscono al dolore dei familiari, degli amici, dei colleghi e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere e lavorare con il dottor Giannelli, ricordandone l’alto valore professionale e umano.

Condividi:

Riproduzione riservata ©