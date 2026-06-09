Addio al dottor Massimo Santini

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

"Lascia un'impronta indelebile. La sua eredità sarà sempre con noi, fatta di amore e altruismo" ricordano gli amici del medico fisiatra livornese. "Un punto di riferimento professionale e umano per colleghi e pazienti" aggiunge la Usl Toscana nord ovest

L’Usl Toscana nord ovest esprime profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Massimo Santini, livornese, medico fisiatra titolare dell’incarico di altissima specializzazione in organizzazione attività territoriali e percorsi riabilitativi per la Lunigiana e già responsabile della Uf Recupero e Riabilitazione funzionale e protesica della Lunigiana per la allora Usl 1 di Massa Carrara. Il dottor Santini, che aveva da poco compiuto 69 anni, ha rappresentato per molti anni un punto di riferimento professionale e umano per colleghi, operatori e pazienti, distinguendosi per competenza, dedizione e attenzione alle persone. “E’ stato un medico di grande competenza e professionalità, sempre disponibile all’ascolto delle persone e dotato di straordinarie capacità di mediazione nei rapporti umani – scrivono i direttori Federico Posteraro e Agnese Fruzzetti a nome di tutti i colleghi – Mancherà il suo contributo professionale, ma soprattutto mancherà la sua persona”. “Un grande uomo come Massimo lascia un’impronta indelebile. La sua eredità sarà sempre con noi, fatta di amore e altruismo” ricordano gli amici più stretti. Anche la direzione aziendale si unisce al dolore della famiglia, esprimendo le più sentite condoglianze ai suoi cari.

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