Addio al genio delle supercar Giotto Bizzarrini. Il sindaco: “Eccellenza livornese”

Un'immagine tratta dal profilo Facebook del sindaco dell'ultima mostra in suo onore allestita all'interno degli Hangar Creativi nel 2022

Cordoglio del sindaco Luca Salvetti, a nome dell’Amministrazione comunale e della città per la scomparsa di Giotto Bizzarrini, ingegnere, designer e imprenditore nel settore automobilistico, nato a Livorno il 26 giugno del 1926 e conosciuto in tutto il mondo.

“Era veramente una eccellenza livornese – dichiara il sindaco – Nell’autunno scorso Livorno ha celebrato la sua genialità con una tre giorni a lui dedicata all’interno degli Hangar Creativi.

Qualche mese prima Bizzarrini era stato premiato con la medaglia d’oro dei talenti livornesi dall’Assessore alla Cultura Simone Lenzi e dall’associazione Livorno al Centro. È stato veramente un livornese che ha dato lustro alla sua città – prosegue il primo cittadino – con le sue creazioni ha portato il nome di Livorno nel mondo. Ha creato infatti celebri miti motoristici, tra i quali la Ferrari 250 GTO, il motore Lamborghini V12 e le 5300 Gran Turismo che portano il suo nome, costruite in serie proprio nella fabbrica di Livorno. Ai suoi familiari l’abbraccio di tutta la città”.

