Addio al geometra Daniele Rinaldi
Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità
Ne danno comunicazione la moglie Rosaria, i figli Enzo e Carlo, i nipoti e i bisnipoti. Sabato alle ore 14:00 è in programma l'ultimo saluto
È venuto a mancare oggi Daniele Rinaldi, nato a Livorno il 23 dicembre 1930. Geometra nei cantieri stradali, Rinaldi ha operato in Valle d’Aosta, in Liguria e nelle arterie dell’aeroporto di Pisa per le grandi imprese autostradali italiane. Sportivo appassionato della montagna, dello sci, del tennis e del mare, ha coltivato la passione per la navigazione e per la sua barca. Ha conosciuto la moglie Rosaria ai Bagni Lido, nel 1947 in Lambretta. Ne danno comunicazione la moglie Rosaria, i figli Enzo e Carlo, i nipoti e i bisnipoti. La salma sarà esposta da venerdi al cimitero dei Lupi e sabato alle ore 14:00 è in programma l’ultimo saluto.
