Addio al professore Cesare Luschi

Il professor Luschi in una foto inviata da una amica, che ringraziamo per la disponibilità, e durante uno stage con una sua classe nella foto pubblicata dal Liceo

"Ci mancheranno la sua eleganza d'animo, la sua capacità di esserci sempre e il suo sorriso pacato". Insegnante di inglese stimato e amatissimo del Liceo Enriques, il professor Luschi è stato un vero punto di riferimento sia per generazioni di studenti sia per i colleghi. Il ricordo della scuola

testo del Liceo Enriques pubblicato sul sito web della scuola

Il Liceo Enriques piange la scomparsa prematura del prof. Cesare Luschi, che per vent’anni ha rappresentato una presenza attenta, appassionata e profondamente umana all’interno della nostra scuola. Insegnante di inglese stimato e amatissimo, il professor Luschi non è stato solo un professionista competente, ma un vero punto di riferimento sia per generazioni di studenti sia per i colleghi. Con dedizione costante, discrezione e una profonda sensibilità, ha saputo accompagnare ciascuno nel proprio percorso di crescita, credendo nella scuola come luogo di fiducia e futuro. Tra i fondatori del potenziamento Cambridge IGCSE, ha portato avanti questo progetto con uno spirito pionieristico e una passione rara, offrendo agli studenti opportunità nuove e importanti, e contribuendo a rendere la nostra scuola un ambiente sempre più internazionale e stimolante. Ci mancheranno il suo sorriso pacato, la sua eleganza d’animo, la sua capacità di esserci sempre, senza mai abbattersi di fronte alle difficoltà che si sono presentate. A lui va il nostro grazie più sincero: per tutto quello che ha dato, per ciò che ha costruito, per l’esempio straordinario che ci ha lasciato. Ciao Cesare.

