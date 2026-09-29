Addio al veterinario Giovanni Pasquali

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

La moglie: "Giovanni era quel genere di persona che si farà fatica a dimenticare. Sul lavoro non esistevano orari, era sempre disponibile. Come uomo è stato un bravissimo marito e papà"

Ci sono professioni che, con il tempo, finiscono per diventare qualcosa di più di un lavoro. Per Giovanni Pasquali, veterinario livornese scomparso all’età di 70 anni, prendersi cura degli animali era una passione che ha accompagnato tutta la sua vita. A ricordarlo è la moglie Daniela, che sottolinea la dedizione con cui Giovanni svolgeva il proprio mestiere. “Non esisteva orario. Rra sempre disponibile”. Livornese di origine, Pasquali aveva scelto di stabilirsi con la moglie a Fauglia, rimanendo così vicino alla città e alla famiglia. Il primo ambulatorio era stato aperto nel a Fauglia, per poi trasferirsi a Lavoria. L’ambulatorio è diventato un punto di riferimento anche per proprietari provenienti da Livorno. Accanto al veterinario c’era poi l’uomo. “È stato un bravo marito, un bravissimo papà: adorava i suoi due figli, Davide e Andrea”. Fuori dal lavoro aveva anche una passione forse meno conosciuta: costruiva violini a livello amatoriale. Gli animali e i violini, due mondi apparentemente lontani ma accomunati dalla stessa attenzione, dalla manualità e dalla pazienza. “Era molto amato a livello professionale, ma anche umano”, prosegue Daniela, che ringraziamo per la disponibilità. Un affetto che la moglie ha potuto constatare direttamente dopo la sua scomparsa, attraverso i tanti messaggi e le manifestazioni di vicinanza ricevute dalla famiglia. Daniela conclude con un pensiero rivolto alle tante persone che hanno voluto dimostrare la propria vicinanza alla famiglia: “Ringrazio tutti quelli che l’hanno stimato e che hanno percorso un pezzettino di vita con lui”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©